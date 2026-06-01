Mardin'de 3 Kişinin Hayatını Kaybettiği Yol Verme Kavgasında 5 Kişi Tutuklandı

(MARDİN) - HABER: Gülten AKGÜL

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında yol verme nedeniyle çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 29 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Nusaybin kara yolunda bayramın ikinci günü iki aile arasında yol verme tartışmasıyla başlayan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik güçlerince 29 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Mahkemeye sevk edilen 14 zanlıdan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 9 kişi hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

