Mardin'deki Silahlı Kavgaya İlişkin 10 Kişi Gözaltına Alındı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı ve adli soruşturma başlatıldı.
Haber: Gülten AKGÜL
(MARDİN) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 1 kişinin ölümü, 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin 10 kişi gözaltına alındı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sabah saatlerinde özel bir hastanenin önünde gerçekleşen ve Suud Çeçen'in (56) hayatını kaybetmesi ve 5 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kavgaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis 10 kişiyi gözaltına aldı.
Öte yandan yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.
Kaynak: ANKA / Yerel