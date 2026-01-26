Haberler

Mardin'deki Silahlı Kavgaya İlişkin 10 Kişi Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı ve adli soruşturma başlatıldı.

(MARDİN) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 1 kişinin ölümü, 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin 10 kişi gözaltına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sabah saatlerinde özel bir hastanenin önünde gerçekleşen ve Suud Çeçen'in (56) hayatını kaybetmesi ve 5 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kavgaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis 10 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.

