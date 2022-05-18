Kızılcahamam Belediyesine 'Atıkbüs' ödülü

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen "Yeşil Şehirler Fikir ve Proje Yarışması" sonuçlandı. Düzenlenen yarışmada Ankara'da tek ödül alan Belediye Kızılcahamam Belediyesi oldu.

Kızılcahamam İlçede yapılan birbirinden önemli projelerin yanı sıra Sıfır Atık Projesi ile de dikkat çeken Kızılcahamam Belediyesi, "Çevremiz İçin Harekete Geçiyoruz" isimli 'Atıkbüs' Projesi ile ödüle layık görüldü. Kızılcahamam Belediyesi'nin ödülü Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'a takdim edildi.

Ödülü Kızılcahamam halkı adına aldığını dile getiren Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Kızılcahamam, doğal güzellikleri ile her zaman gözde olan bir marka, önemli bir değer. Son yıllarda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın da destekleri ile yürüttüğümüz Sıfır Atık Projesi ile de ilçemiz adından söz ettiriyor. Bu proje kapsamında bir çok çalışma yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Bugün de burada bu anlamı törende bizim için çok değerli bir ödül aldık. Atıkbüs çalışmamızla Ankara'da ödül alan tek belediye olduk. Bu ödüle ilçemizi layık gören herkese teşekkür ediyorum. Yine yaptığımız tüm çalışmalarda emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel