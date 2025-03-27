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Kızılay Yüksekova Şubesi'nden Kadir Gecesi İkramı

Kızılay Yüksekova Şubesi'nden Kadir Gecesi İkramı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kızılay Yüksekova Şubesi, Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlara çay ve lokum ikramında bulundu. Gençlik Kolları Başkanı, huzur ve barış dileklerinde bulundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kızılay Yüksekova Şubesi, Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlara ikramda bulundu.

Yüksekova Kızılay, diğer programlarında olduğu gibi ilçede faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Şube, Kadir Gecesi için vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu. Merkez İhsaniye Cami'nin önünde bulunan stantta, Kızılay Yüksekova Şubesi ve Kızılay Gençlik Kolları ekipleri, camiden çıkan vatandaşlara ve yoldan geçenlere çay ve lokum ikram ettiler. Yüksekova Kızılay Gençlik Kolları Başkanı Nesrin Tekin, "Yüksekova Kızılay Şubesi ve Kızılay Gençlik Kolları olarak tüm halkımızın ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutluyorum. Halkımızla birlikte bu özel geceyi anmak için çay ve lokum ikram ettik. Bu özel gecenin şehrimize, memleketimize ve vatanımıza huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum." şeklinde konuştu. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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