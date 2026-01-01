Haberler

Kızılay'dan engelli bireylere tekerlekli sandalye desteği

Güncelleme:
Kızılay Muradiye Şubesi, bağışçılar sayesinde temin edilen tekerlekli sandalyeleri engelli bireylerle buluşturarak onların yaşamlarını kolaylaştırmayı sürdürüyor.

Kızılay Muradiye Şubesi, tekerlekli sandalye ihtiyacı bulunan engelli bireylere yönelik desteklerini sürdürüyor.

Kızılay Muradiye Şubesi, bağışçıların katkılarıyla temin edilen tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak engelli bireylere umut oluyor. Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, gönüllüler ve Gümüştepe Mahalle Muhtarı ile birlikte yetim ve özel birey Ensar'a tekerlekli sandalyeyi teslim ettiklerini belirtti. Selçuk Yay, "Bağışçılarımızın desteğiyle temin edilen tekerlekli sandalyeleri ilçemizde ihtiyacı bulunan tüm özel vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Hayatı onlar için biraz da olsa kolaylaştırmak adına elimizden geleni yapıyoruz. Artık cadde ve sokaklarda daha rahat dolaşabilecekler. Bu mutluluğu görmek bizleri de çok mutlu ediyor" dedi.

Başkan Yay, desteklerinden dolayı tüm bağışçılara teşekkür etti.

Tekerlekli sandalyeyi teslim alan anne ise kendilerine ve çocuğuna verilen destekten dolayı yaşadığı mutluluğu gizleyemedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
