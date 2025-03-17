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Kızılay Kütahya Şubesi Yeni Yönetimini Belirledi

Kızılay Kütahya Şubesi Yeni Yönetimini Belirledi
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Kızılay Kütahya Şubesi, gerçekleştirdiği genel kurulda mevcut başkan Kazım İkbal Gümüş'ün liderliğinde yeni yönetimini seçti. Kongreye katılan önemli isimler arasında Kütahya Vali Vekili Burhanettin Yavaşi ve Kütahya milletvekilleri de yer aldı.

Kızılay Kütahya Şubesi, genel kurul sürecini tamamlayarak yeni yönetimini belirledi. Yoğun katılımla gerçekleşen genel kurulda mevcut başkan Kazım İkbal Gümüş güven tazeledi.

Kongreye Kütahya Vali Vekili Burhanettin Yavaşi, Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Ali Fazıl Kasap, Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Yasir Yılmaz ve AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler katıldı. Genel kurul sonucunda Başkan Kazım İkbal Gümüş'ün yanı sıra yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

"Başkan Yardımcıları İbrahim Bayrak ve Ömer Yiğit. Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Baş, Şerif Barış, Ahmet Ali Kurt, Muhammet Tayyip Yılmaz, Mahmut Çetinbaş, Bilal Sekizli, Özgen Özbudak ve Halime Kilik." - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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