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Kızılay Kadın Kolları'ndan 8 Mart Etkinliği

Kızılay Kadın Kolları'ndan 8 Mart Etkinliği
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Türk Kızılayı Ağrı Şubesi Kadın Kolları, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' münasebetiyle çeşitli meslek grubundaki kadınlarla bir araya geldi. Etkinlikte kadınların toplumsal hayattaki rolleri vurgulandı ve katılımcılara plaket takdim edildi.

Türk Kızılayı Ağrı Şubesi Kadın Kolları, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" münasebetiyle birçok farklı meslek grubunda çalışan kadınlarla bir araya geldi.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi Kadın Kolları, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinlikleri kapsamında birçok farklı meslek grubunda çalışan kadınlarla bir araya geldi. Kadınların toplumsal hayattaki rollerine vurgu yapılan programda

Kızılay Kadın Kolları gönüllülerinin yaptığı faaliyetler gösterildi. Program sonunda katılımcı tüm kadınlara plaket takdim edildi.

Programa Kızılay Kadın Ağrı Saha Sorumlusu ve Yetim Koordinatörü Zehra Erdevir, Kızılay Kadın Ağrı Gönüllü Kazanım Sorumlusu Duygu Taş ve farklı meslek gruplarından kadınlar katıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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