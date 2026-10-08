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Kızılay Kadın Kolları, Düzce'de öğrencilere Kızılay Haftası'nı anlattı

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Kızılay Kadın Kolları, Düzce'de öğrencilere Kızılay Haftası'nı anlattı
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Kızılay Kadın Kolları, Düzce Mevlana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine bilgilendirme yaptı. Kızılay Haftası kapsamında düzenlenen programda Kızılay'ın çalışmaları ve dayanışma anlatıldı; öğrencilerin resim yarışması öncesi bilgilendirildiği belirtildi.

Kızılay Kadın Kolları Teşkilatı, Düzce Mevlana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek Kızılay'ın çalışmaları ve toplumsal dayanışmadaki rolü hakkında bilgilendirme yaptı.

Düzce'de Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Kızılay Kadın Kolları Teşkilatı tarafından Düzce Mevlana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda, öğrencilere Kızılay'ın faaliyetleri ve toplumsal dayanışmadaki önemi anlatıldı. Programda Kızılay'ın ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmaları, gönüllülük faaliyetleri ve dayanışma kültürüne sağladığı katkılar hakkında öğrencilere bilgiler verildi. Kızılay Haftası'nın anlam ve öneminin de ele alındığı buluşmada, öğrencilerin konuya ilişkin farkındalıklarının artırılması hedeflendi.

Bilgilendirme programının, Kızılay Haftası kapsamında düzenlenecek resim yarışması öncesinde gerçekleştirildiği belirtildi. Öğrencilerin Kızılay ve dayanışma temasını daha yakından tanımalarının ardından yarışmada duygu ve düşüncelerini resimlerle ifade etmeleri bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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