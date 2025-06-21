Kızılay'ın Çocuklara Yardım Eli Uzandı

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Kızılay'ın Çocuklara Yardım Eli Uzandı
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Türk Kızılay Siirt Şubesi, Doluharman köyündeki okul öğrencilerine çeşitli hediyeler ve etkinlikler sunarak keyifli anlar yaşattı. Gönüllüler, çocuklara Kızılay'ı tanıttı ve oyunlar oynadı.

Kızılay'ın yardım eli çocuklara uzandı

SİİRT - Türk Kızılay Siirt Şubesi, bir araya geldiği köy okulu öğrencilerine çeşitli hediyeler verdi.

Kızılay Siirt Şubesinin gönüllüleri, il merkezine bağlı Doluharman köyüne giderek köy okulu öğrencileri ile birçok etkinlik yaptı. Türk Kızılay Siirt Şubesi, öğrencilere Kızılay'ı tanıtmak ve keyifli anlar yaşatmak için ziyaretlerine devam ediyor. Doluharman köyüne giden gönüllüler çocuklarla çeşitli oyunlar oynayarak hem Kızılay'ı tanıttı hem de çeşitli ikramlarda bulunarak keyifli anlar yaşattı. Gönüllüler tarafından hazırlanan hediye paketlerini alan öğrenciler, doyasıya eğlendi.

Kızılay'ın yapmış olduğu etkinlikte mutluluğunu dile getiren İkranur Çınar; "Kızılay köy okulumuza geldi. Bize hediyeler verdi. Çok mutlu olduk. Hepsine teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Muhammed Salih Kaygu ise, "Kızılay bizim köyümüze geldi. Hediye olarak bizlere kıyafetler verdi. Onlara çok teşekkür ederiz"dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN TAYFUR KILIÇVURAN - Yerel
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