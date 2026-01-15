Haberler

Muradiye'de gönüllü dokunuş: Yıllardır ertelenen tedavi gerçek oldu

Güncelleme:
Van'ın Muradiye ilçesinde Kızılay Şube Başkanı Selçuk Yay öncülüğünde yürütülen çalışmalarla, diş tedavisi imkansızlıklar nedeniyle yapılamayan Fesih Sulhü'nün tedavisi gönüllü doktor tarafından gerçekleştirilerek sağlık sorunları giderildi.

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde Kızılay Şube Başkanı Selçuk Yay öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, 46 yaşındaki Fesih Sulhü isimli özel insanın uzun süredir imkansızlıklar nedeniyle yaptıramadığı diş tedavisi gönüllü destekle gerçekleştirildi.

Kızılay ekiplerinin saha çalışmaları sırasında tespit edilen Fesih Sulhü'nün, diş problemleri nedeniyle sağlık ve sosyal yaşamında ciddi zorluklar yaşadığı belirlendi. Bunun üzerine Kızılay ekibi tarafından gerekli girişimler başlatılarak tedavi için gönüllü destek arayışına gidildi. Yapılan çağrıya kayıtsız kalmayan Diş Hekimi Dr. Çilek Taşçı, Fesih Sulhü'nün diş tedavisini tamamen gönüllü olarak üstlendi. Tedavi sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Fesih Sulhü'nün sağlık sorunları giderilirken, yaşadığı mutluluk yüzüne yansıdı.

Kızılay Şube Başkanı Selçuk Yay, yapılan çalışmanın yalnızca bir sağlık hizmeti olmadığını belirterek, "Kızılay olarak ihtiyaç sahiplerinin hayatına dokunan kalıcı çözümler üretmeye devam ediyoruz. Bu anlamlı dayanışmada gönüllü olarak katkı sunan Dr. Çilek Taşçı'ya teşekkür ediyoruz" dedi. - VAN

