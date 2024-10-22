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Kızılay Gönüllülerinden Miniklere Eğlenceli Etkinlik

Kızılay Gönüllülerinden Miniklere Eğlenceli Etkinlik
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Türk Kızılayı Diyadin şubesi gönüllüleri, Tazekent köyündeki öğrencilerle bir araya gelerek renkli bir etkinlik düzenledi. Eğlenceli oyunlar ve palyaço gösterisiyle dolu programda öğrencilere ikramlar yapıldı.

Miniklerle bir araya gelen Türk Kızılayı Diyadin şubesi gönüllüleri, düzenledikleri etkinlikle renkli görüntüler oluşturdu.

Yaptığı etkinliklerle sık sık öğrencileri ziyaret eden Kızılay Diyadin şubesi gönüllüleri, Tazekent köyünde okuyan öğrencilerle bir araya geldi. Bağışçıların destekleriyle alınan hediye ve yiyecekleri öğrencilere ulaştıran gönüllüler, palyaço eşliğinde danslar ederek, çeşitli oyunlar oynadı. Program sonunda öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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