Kızılay Gönüllülerinden Miniklere Eğlenceli Etkinlik

Miniklerle bir araya gelen Türk Kızılayı Diyadin şubesi gönüllüleri, düzenledikleri etkinlikle renkli görüntüler oluşturdu.

Yaptığı etkinliklerle sık sık öğrencileri ziyaret eden Kızılay Diyadin şubesi gönüllüleri, Tazekent köyünde okuyan öğrencilerle bir araya geldi. Bağışçıların destekleriyle alınan hediye ve yiyecekleri öğrencilere ulaştıran gönüllüler, palyaço eşliğinde danslar ederek, çeşitli oyunlar oynadı. Program sonunda öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. - AĞRI