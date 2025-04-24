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Kızılay Diyadin, Bağışlarla Yaşlıların Hayatını Kolaylaştırıyor

Kızılay Diyadin, Bağışlarla Yaşlıların Hayatını Kolaylaştırıyor
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Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Kızılay, hayırseverlerin desteğiyle temin ettiği tekerlekli sandalyeyi yatalak bir yaşlı vatandaşa teslim ederek sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor.

Ağrı Diyadin Kızılay, bağışçılarla birlikte hayatlara dokunuyor

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, Kızılay Diyadin Şubesi hayırsever vatandaşların desteğiyle temin ettiği tekerlekli sandalyeyi, yatalak bir yaşlı hastaya teslim etti.

Sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken Kızılay Diyadin Şubesi, ilçede yardıma muhtaç bireylerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Son olarak bağışçılardan gelen destekle alınan tekerlekli sandalye, evinde yatağa bağımlı yaşayan yaşlı bir vatandaşa ulaştırıldı.

Kızılay yetkilileri, "Bağışçılarımızın desteğiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hayatına dokunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Duyarlılık gösteren herkese teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu. Teslim sırasında duygusal anlar yaşanırken, hasta yakını da Kızılay'a ve bağışçılara teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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