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Kızılay Derneği Silvan İlçe Şubesi Genel Kurulu Yapıldı

Kızılay Derneği Silvan İlçe Şubesi Genel Kurulu Yapıldı
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Kızılay Derneği Diyarbakır'ın Silvan İlçe Şubesi olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Tek aday olan Mehmet Metin Kılıçaslan, delegelerin tamamının desteğiyle başkan seçilerek güven tazeledi. Kılıçaslan, yeni dönemde de iyilik hikayeleri yazmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kızılay Derneği Diyarbakır'ın Silvan İlçe Şubesi Olağan Genel Kurulu yapıldı. Tek aday olarak seçime giren Mehmet Metin Kılıçaslan, delegelerin tamamının desteğini alarak güven tazeledi.

Türk Kızılay'ın Silvan Şubesi yapılan Olağan Genel Kurulla yeni yönetimi belirledi. Tek aday olarak seçime giren Mehmet Metin Kılıçaslan başkanlığındaki liste delegelerin tamamının oyunu alarak güven tazeledi. Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı ve konferans salonunda yapılan Olağan Genel Kurul ile yeniden güven tazeleyerek başkanlığa seçilen Mehmet Metin Kılıçaslan, Türk Kızılay'ının bir iyilik

oluşumu olduğunu vurgulayarak, yeni dönemde de Silvan Şubesi olarak iyilik hikayeleri yazmaya devam edeceklerini belirtti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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