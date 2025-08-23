Kızılay'dan Patnos'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım

Kızılay'dan Patnos'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Patnos ilçesinde Kızılay Şubesi, ihtiyaç sahibi ailelere gıda, kıyafet ve hijyen malzemesi desteği sağladı. Ekipler, bölgede yerinde yardımlar gerçekleştirmeyi planlıyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Kızılay Şubesi, ihtiyaç sahibi ailelere gıda, kıyafet ve hijyen malzemesi desteğinde bulundu.

Cami Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında yardımlar vatandaşlara ulaştırılırken, Kızılay ekipleri ilçenin farklı mahallelerinde de ihtiyaç sahiplerine doğrudan ulaşmayı hedefliyor.

Şube yetkilileri, çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini belirterek, "Hedefimiz hiçbir ailenin kendini yalnız hissetmemesini sağlamak. İyilik ve dayanışma ruhunu her haneye taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail ordusunda Gazze operasyonu öncesi çatırdama: Motivasyon düşüyor, endişe artıyor

Gazze'yi topyekün işgal etmeye hazırlanan Netanyahu'ya şok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fed Başkanı Powell'dan faiz indirimi sinyali geldi, borsa ve altın coştu

Fed'den beklenen mesaj geldi, borsa ve altın coştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.