Kızılay’dan Palandöken’de kamp yapan takımlara tatlı jesti

Türk Kızılay Erzurum Şubesi yönetimi Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp yapan takımlara kadayıf dolması ikram etti.

Türk Kızılay Erzurum İl Merkezi yönetimi ve gönüllüler, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni ziyaret ederek hazırlık maçına çıkan Alanya spor ve Persepolis takımlarına Erzurum'un meşhur kadayıf dolmasını ikram etti. Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren futbol takımlarına Türk Kızılay Erzurum İl Merkezinden moral ziyareti gerçekleştirildi. Türk Kızılay Erzurum İl Merkezi Başkanı Dr. Hüseyin Bekmez, Yönetim Kurulu Üyesi ve Şube Sekreteri Abdulnasir Polat ile Kızılay gönüllüleri, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde incelemelerde bulunarak kamp yapan takımlarla bir arada oldu.

Takımlara kadayıf dolması ikram edildi

Ziyaret kapsamında Kızılay heyeti, Süper Lig ekiplerinden Alanya spor ile İran Körfez Pro Ligi temsilcisi Persepolis arasında oynanan hazırlık müsabakası öncesinde sporcular ve teknik heyetle bir araya geldi. Dostluk havasında geçen buluşmada dost ve kardeş ülke temsilcilerine Erzurum'un coğrafi işaretli meşhur lezzeti kadayıf dolması ikram edildi. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan İl Başkanı Dr. Hüseyin Bekmez, Erzurum'un spor turizmindeki önemine dikkat çekerek kentin yerli ve yabancı birçok kulübe ev sahipliği yapmasından gurur duyduklarını belirtti. Bekmez, yeni sezon öncesi Erzurum'u tercih eden tüm takımlara, teknik ekiplere ve futbolculara sakatlıksız ve başarılı bir kamp dönemi temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı