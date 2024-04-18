Üye Girişi
Haberler

Kızılay binasının çatısında yangın

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da Türk Kızılay'ın bulunduğu binanın çatısında çıkan yangın korkuttu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kızılay binasının çatısında yangın

ANTALYA - Antalya'da Türk Kızılay'ın bulunduğu binanın çatısında çıkan yangın korkuttu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi üzerindeki Türk Kızılay Antalya Merkez Şubesi'nin çatısında çıktı. Alınan bilgiye göre, çatıdan yoğun duman çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına merdivenli itfaiye aracı ile müdahale ederken, parkta toplanan çok sayıda vatandaş meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izledi. Yangın kısa süren müdahalenin ardından söndürüldü. Yapılan incelemede yangının klimadan çıktığı ve maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkışına yönelik incelemesi devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İtfaiye Kızılay Antalya Güvenlik Acil Durum Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CUMARTESİ- PAZAR KAFELERE GİTMEYİN! Sosyal medyada başlatılan boykot ne? Kafeler neden boykot edilecek? Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz mi? 23 Nisan bankalar tatil mi? 23 Nisan bankalar açık mı, çalışıyor mu? 23 Nisan'da İş Bankası, Garanti, Vakıf Bank, Ziraat Bankası açık mı? KPSS şartsız hastane personel alımı ne zaman? Başvurular ne zaman, şartları neler? Mükremin Gezgin kimdir? Mükremin Gezgin evleniyor mu? Sevgilisi kim? Mükremin Gezgin kimdir? Mükremin Gezgin evleniyor mu? Bilsem sınavını geçmek için kaç puan almak gerekir? BİLSEM sınavlarına nasıl bakılır? Patnos Belediyesi hangi parti? Patnos Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Bursluluk sınavı ne zaman? 2024 İOKBS bursluluk sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? 2024 GUY SINAVI BAŞVURU EKRANI: GUY sınavı başvuruları başladı mı, GUY sınavı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Gaddar 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI 2024! BİLSEM sınav sonuçları nereden öğrenilir? BİLSEM sonuç sorgulama ekranı! Karne günü ne zaman 2024? Okullar ne zaman tatil olacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? Survivor'da dün kim elendi? Survivor 2024 adaya kim veda etti? 17 Nisan Survivor elenen isim! 2024 LGS sınavı ne zaman, tarihi belli oldu mu? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title