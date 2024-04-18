Kızılay binasının çatısında yangın

ANTALYA - Antalya'da Türk Kızılay'ın bulunduğu binanın çatısında çıkan yangın korkuttu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi üzerindeki Türk Kızılay Antalya Merkez Şubesi'nin çatısında çıktı. Alınan bilgiye göre, çatıdan yoğun duman çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına merdivenli itfaiye aracı ile müdahale ederken, parkta toplanan çok sayıda vatandaş meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izledi. Yangın kısa süren müdahalenin ardından söndürüldü. Yapılan incelemede yangının klimadan çıktığı ve maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkışına yönelik incelemesi devam ediyor.