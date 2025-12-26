Haberler

Başçayır İlkokulu'nda kan bağışı etkinliği

Köşk Başçayır İlköğretim Okulu'nda düzenlenen 'Kızılay'a kan ver insana can ver' etkinliğine okul yöneticileri, öğretmenler ve vatandaşlar destek verdi.

Kızılay Aydın Kan Bağış Merkezi tarafından Köşk Başçayır İlköğretim Okulu'nda ' Kızılay'a kan ver insana can ver' sloganıyla Kan Bağışı etkinliği gerçekleştirildi.

Köşk Başçayır İlkokulu yöneticileri, öğretmenleri, personeli ve vatandaşlar kan bağış etkinliğine katılarak büyük katkı sağladı.

Köşk Başçayır İlköğretim Okulu Müdürü Bahattin Akaydın düzenlenen kan bağışı etkinliği sonrası; "Okulumuz yöneticileri, öğretmenleri ve personeli Aydın Kızılay Şubesi ile ortaklaşa düzenlediğimiz 'Kızılay'a kan ver insana can ver' sloganıyla duyurduğumuz kan bağış etkinliğine büyük destek verdiler. İnsan sağlığına ve hayatına duyarlılık gösteren tüm yöneticilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu. - AYDIN

- AYDIN
