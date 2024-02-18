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Kızılay, Ağrı'daki öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattı

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Türk Kızılayı Ağrı Şubesi, Eleşkirt ilçesindeki Haydaroğlu köyü ilkokulunda eğitim gören öğrencilere sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, palyaço gösterisi, oyunlar ve yaş pasta kesimi gibi etkinlikler düzenledi. Kızılay ekipleri, öğrencilere oyuncaklar ve okuma kitapları hediye etti.

Türk Kızılayı Ağrı Şubesi, Eleşkirt ilçesindeki Haydaroğlu köyü ilkokulunda eğitim gören öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattı.

Kızılay gönüllüleri, sınıfta ders işleyen öğrencileri sürpriz bir şekilde ziyaret etti. Kızılay ekibini karşılarında gören minikler, hem şaşırdı hem de sevindi. Öğrenciler, palyaço gösterisi izledi, oyunlar oynadı ve birlikte yaş pasta kesti. Kızılay ekipleri, öğrencilere çeşitli oyuncaklar ve okuma kitapları hediye etti.

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, yaptığı açıklamada, öğrencilerin neşesine ortak olmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Tatlı, "Onların gözlerindeki mutluluk bizleri de çok mutlu ediyor. Onlara iyiliği, yardımlaşmayı ve Kızılay'ı anlattık. Amacımız, onlara hem eğlenceli hem de eğitici bir gün sunmaktı. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

Öğrenciler de Kızılay'ın kendilerine verdiği hediyelerle birlikte güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, mutluluklarını paylaştı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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