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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde İstanbul Boğazı'nda Saygı Seyri

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8. yıl dönümü dolayısıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Boğazı'nda deniz araçlarıyla Saygı Seyri düzenlendi. 8 deniz aracının katıldığı seyir ve su gösterisi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Gösteri havadan görüntülendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8. yıl dönümü dolayısıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden İstanbul Boğazı'nda Saygı Seyri yaptı. 8 deniz aracıyla yapılan seyir ve su gösterisini vatandaşlar ilgiyle izledi. Gösteri havadan görüntülendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8. yıl dönümü dolayısıyla, 15 Temmuz şehit ve gazileri için İstanbul Boğazı'nda deniz araçlarıyla Saygı Seyri yapıldı. Geleneksel İstanbul Boğazı'nda Saygı Seyri'nde, 3 rhib bot, 3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu, 2 römorkör olmak üzere toplam 8 deniz aracı hazır bulundu. Su gösterisi vatandaşlar ilgiyle izleyip o anları cep telefonlarıyla kayıt altına alı. Gösteri kaçırın vatandaşlar üzülürken izleyenler ise çok beğendiğini ifade etti. Şehit ve gaziler anısına düzenlenen seyir, Ortaköy-Beşiktaş-Üsküdar önlerinde deniz sahil boyunca halkı selamladı. Gösteri havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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