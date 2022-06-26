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Kitap okumanın önemine değinmek için sokakta kitap okudular

İhlas Haber Ajansı - Cem Kaan Toka - Yerel
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- Kitap okumanın önemine değinmek için sokakta kitap okudular Bilecik'te sokakta kitap okuma etkinliği Bilecik İl Halk Kütüphanesi Müdüresi Selda Öztürk: "Amacımız okuma kültürünü geliştirmek, okumanın önemini inanlara hissettirmek" Bilecik'te öğrenim gören ortaokul ve lise...

- Kitap okumanın önemine değinmek için sokakta kitap okudular

Bilecik'te sokakta kitap okuma etkinliği

Bilecik İl Halk Kütüphanesi Müdüresi Selda Öztürk :

"Amacımız okuma kültürünü geliştirmek, okumanın önemini inanlara hissettirmek"

BİLECİK - Bilecik'te öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte kitap okumanın önemine değinmek için sokakta kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.

Bilecik İl Halk Kütüphanesi tarafından ortaokul ve lise öğrencileri için 'Kütüphanede Hayat Var' temasıyla etkinlik düzenlendi. Öğretmenleriyle birlikte sokakta kitap okuyan gençler, farkındalık oluşturmak istedi. Kütüphane önündeki kaldırıma koyulan sandalye ile birlikte öğrenciler, seçtikleri bir kitabı sonuna kadar okudu.

Bilecik İl Halk Kütüphanesi Müdüresi Selda Öztürk, 'Kütüphanede Hayat Var' temasıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anlatarak, "Bu çerçevede yaptığımız bu etkinliğimiz kitap okuma etkinliği. Amacımız okuma kültürünü geliştirmek. Okumanın önemini inanlara hissettirmek için böyle bir etkinlik yapmayı planladık. Bunun için okulumuzdan minik öğrencilerimiz katıldı. Okumak hayattır" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - Yerel

Selda Öztürk Bilecik Yerel Haberler

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