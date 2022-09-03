Bir metre 15 santim boyuyla yarım asırdır ayakkabı boyuyor Bursa'da bir metre 15 santim boyundaki ayakkabı boyacısı 49 yıldır hiç ara vermeden çalışıyor.

Bir metre 15 santim boyuyla yarım asırdır ayakkabı boyuyor

BURSA - Bursa'da bir metre 15 santim boyundaki ayakkabı boyacısı 49 yıldır hiç ara vermeden çalışıyor.

Cüce Sendromuyla dünyaya gelen Cem Polat, hayata küsmeyerek 7 yaşında çalışmaya başladı. Elinde boya sandığıyla ayakkabı boyayan cüce adam bu işi severek 49 yıldır yapıyor. Bursa'nın farklı yerlerinde ayakkabı tezgahını açan bir metre 15 santimlik usta tanıyan herkes tarafından sevilip sayılıyor. Polat 49 yıldır kısa boyuna rağmen ayakkabıları büyük bir ustalıkla boyuyor, vatandaşlar ise ayakkabılarını boyatmak için ustada sıra bekliyor.

Bu işi severek yaptığını ifade eden Cem Polat, "Cüce sendromlu olarak dünyaya geldim. Boyum 1 metre 15 santim, normal insanlara göre oldukça kısayım, hayata küsmedim. 66 yaşındayım 49 yıldır elimde ayakkabı sandığıyla boyacılık yapıyorum. Yarım asırdır kimseye muhtaç olmadan ekmeğimi çıkartıyorum. Yaptığım işten çok memnunum herkes beni çok seviyor ve ayakkabılarını boyatıyor" dedi.