Kastamonu'da kış uykusuna yatamayan bozayı kamerada

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde kış uykusuna yatmayan bozayı, yiyecek bulmak için ilçe merkezinin yanına kadar indi. Bir sürücü tarafından kaydedilen görüntülerde bozayının yoğun kar yığınının altında kaçmaya çalıştığı görüldü. - KASTAMONU