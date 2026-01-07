Kastamonu'da kış uykusuna yatamayan bozayı kamerada
Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde kış uykusuna yatmayan bozayı, yiyecek bulmak için ilçe merkezinin yanına kadar indi. Bir sürücü tarafından kaydedilen görüntülerde bozayının yoğun kar yığınının altında kaçmaya çalıştığı görüldü. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel