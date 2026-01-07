Haberler

Kastamonu'da kış uykusuna yatamayan bozayı kamerada

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde kış uykusuna yatamayan bir bozayı, yiyecek aramak için ilçe merkezine kadar geldi. Sürücüler tarafından kaydedilen görüntülerde bozayının kar yığınının altında kaçmaya çalıştığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
