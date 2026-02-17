Haberler

Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri Uludağ'da kış turizmi zirvesinde bir araya geldi

Güncelleme:
Türk Devletleri Teşkilatı'na bağlı kayak merkezlerinin temsilcileri, Uludağ'da kış turizmini güçlendirmek amacıyla bir araya geldi. Etkinlikler, ilham verici paneller ve kayak yarışları ile Türk dünyasını bir araya getirecek.

Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde yer alan kayak merkezlerinin temsilcileri, Uludağ'da bir otelde yapılan toplantıda bir araya gelerek, kış turizminin güçlendirilmesi adına etkinlikler gerçekleştirdi.

Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde yer alan kayak merkezlerinin temsilcileri, Uludağ'daki bir otelde yapılan toplantıda bir araya geldi. Kış turizmi alanında bölgesel iş birliğini güçlendirmeyi, destinasyonlar arası tanıtım sinerjisi oluşturmayı ve spor turizmi alanında ortak projeler geliştirmeyi amaçlayan organizasyonda toplantılar, panel oturumları, teknik değerlendirmeler ve sportif etkinlikler gerçekleştirilecek.

"Türk dünyasında kış turizmi vizyonu" kapsamında düzenlenen panelde, Türk dünyasında kış turizminin gelişim potansiyeli, sürdürülebilir destinasyon yönetimi, uluslararası organizasyon kapasitesi ve ortak tanıtım stratejileri ele alındı. Uludağ'da 16-19 Şubat tarihleri arasında yapılacak etkinliklerde Sporun Birleştirici Gücü Programı kapsamında düzenlenecek kayak yarışı ile Türk dünyasının farklı coğrafyalarından gelen sporcular aynı pistte buluşacak. Organizasyon, sporun birleştirici gücünü ön plana çıkarırken, kültürel bağların güçlendirilmesine ve turizm alanında kalıcı iş birliklerinin oluşturulmasına katkı sağlayacak.

Türk Devletleri Kayak Merkezleri Birliği Genel Sekreteri Orhan Badalov yaptığı açıklamada, "Öncelikle Uludağ'da böyle bir etkinliğin yapılmasından dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Burada toplanmamızın sebebi, Türk birlikleri olarak iş birliğini geliştirmek, destek olmak. Spor ve kültürel etkinliklerle birliğimizi güçlendirmek istiyoruz. Yıl boyunca Türk Devletleri Birliği kapsamında Azerbaycan'da, Kazakistan'da ve Özbekistan'da birçok etkinlikler organize ediyoruz. Bununla birlikte Türk Devletleri Birliğimizin gelişerek büyümesini hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
