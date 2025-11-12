Haberler

Kış Lastiği Uygulaması Öncesi Lastikçilerde Yoğunluk Artıyor

Güncelleme:
Yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte lastikçilerin yoğunluğu artarken, kış lastiklerinin takılmasının önemine dikkat çekildi. Sivas'taki lastikçiler, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düşmeden lastik değişiminin yapılması gerektiğini vurguladı.

Yurt genelinde düşen hava sıcaklıkları sonrası lastikçilerde yoğunluk yaşanmaya başladı. Lastikçiler, hava sıcaklığı 7 derecenin altına inmeden kış lastiklerinin takılması gerektiğinin önemini vurguladı.

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte lastikçiler yoğun mesaiye başladı. Yağışlı havaların etkisini göstermesiyle vatandaşlar araçlarının lastiklerini değiştirmeye başladı. Kış şartlarının en sert geçtiği illerden birisi olan Sivas'taki lastikçilerde yoğunluk arttı. Kentteki lastikçiler, 15 Kasım'da başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi lastikçilerden uyarılar geldi. Hava sıcaklığının 7 derecenin altına düşmeden lastiklerin değiştirilmesinin hem sürüş güvenliği hem de konfor açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Halil Alan, "5 milimetrenin altında kış lastiği kesinlikle kullanılması doğru değildir" dedi.

"Hem yol tutuşu hem de konfor için kış lastiği önemli"

Zorunlu kış lastiği değişiminin 15 Kasım tarihine çekildiğini ifade eden Halil Alan, "Kış ayları geldi. Zorunlu kış lastiği değişimi ise 1 Aralık tarihiden 15 Kasım tarihine çekildi. Fazla bir yoğunluk mevcut. İnsanlar lastik değişimi için buraya geliyorlar. Sivas şartlarında mevsimlik lastik gitmez. Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğü için kış lastiğini taktırmak zorundayız. Hem yol tutuşu hem de konfor için kış lastiği önemli. Kauçuk kalitesi iyi olan lastik her zaman iyidir. 5 milimetrenin altında kış lastiği kesinlikle kullanılması doğru değildir" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel



