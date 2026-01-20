Elazığ Alacakaya'da Sokak Hayvanları Soğuk ve Açlıkla Karşı Karşıya, Muhtar Azası Mama Talep Etti

(ELAZIĞ) - Elazığ'ın Alacakaya ilçesine bağlı Kayranlı Köyü'nde sahipsiz kalan hayvanlar, ağır kış koşulları nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor. Köy Muhtar Azası Beşir Aydın, yaz aylarında bırakılan hayvanların yeterince beslenemediğini belirterek, mama ve bakım desteği talep etti.

Köy'de sahipsiz bırakılan hayvanlar, ağır kış koşulları nedeniyle hayatta kalmakta zorlanıyor. Köydeki hane sayısının az olması sebebiyle hayvanların yeterince beslenemediğini belirten Kayranlı Köyü Muhtar Azası Aydın, şöyle konuştu:

"Yazın köye getirip besliyorlar, kışın bırakıp gidiyorlar. Şu an gördüğünüz 10 tane, bazen bu sayı 25-30 taneyi geçebiliyor. Bu hayvanların bakıma ihtiyaçları var. Ben emekli bir bireyim, maaşım buna yetmiyor. Konuyla ilgili sadece muhtarın haberi var, ben de birinci azasıyım aynı zamanda. Bu hayvanlara bir çözüm bulmamız lazım. Devlet tarafından bu konuyu destekleyecek birimler muhakkak ki vardır. Bize yardımcı olurlarsa iyi olur. En azından bir mama verseler onu veririz.

Yani inanın ki çok zor durumda bu hayvanlar. Burada köyde 15 hane yaşıyor 5 hane zaten yaşlı kişiler, bunlar ancak kendilerine bakabiliyorlar. Ama bu hayvanlara bir çözüm bulmamız lazım. Yani merhamet edilmesi lazım. Burada şu an 10 tane var ama bunlar daha da çoğalacaklar. Gün oluyor bu sayı 25-30'u bulabiliyor. Hayvanlar aç, kış ayı. Köylüler de zaten bırakıp gitmiş. Yazlıkçılar buraya uğramıyor. Bunun için bize destek lazım. Bunu bekliyoruz, eğer bu konuda duyarlı vatandaşlarımız varsa, yetkilimiz varsa, sahip çıkarlarsa memnun kalırız."