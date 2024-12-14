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Kış Aylarında Karbonmonoksit Zehirlenmeleri Artıyor

Kış Aylarında Karbonmonoksit Zehirlenmeleri Artıyor
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Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, kış aylarında sobalar, kombiler ve şofbenler nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerinin arttığını ve belirtilerini açıkladı. Özellikle lodoslu havalarda dikkat edilmesi gereken önlemler vurgulandı.

Kış aylarının gelmesi ile birlikte karbonmonoksit zehirlenme vakalarının arttığını ifade eden Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, "Karbonmonoksit zehirlenmesi belirtileri arasında baş ağrısı, bulantı, nefes darlığı, baş dönmesi, yığılma ve bilinç kaybı var" dedi.

İl Müdürü Ferhat Damkacı, ülke genelinde önemli bir halk sağlığı sorunu olan karbonmonoksit zehirlenmeleri, özellikle kış aylarında sobaların, kombilerin ve şofbenlerin yanmasıyla birlikte artış göstermekte olduğunu söyledi. Damkacı, "Bu yüzden özellikle lodoslu havalarda soba yakılmaması, yakılması zorunlu ise gece yatarken mutlaka söndürülmesi lazım. Karbonmonoksit renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı ve zehirli bir gazdır. Vücuda solunum yolu ile girerek doğrudan kana geçer ve oksijen alımını engelleyerek zehirlenme ve ölüme yol açabilir. Karbonmonoksit zehirlenmeleri sıklıkla; kapalı ortamlarda açık ocaklar, bacası çekmeyen sobalar, şofbenler ve bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması sonucu meydana gelmektedir. Bu tür zehirlenmelerde kısa süre içinde tıbbi müdahale yapılmazsa ölümle sonuçlanabilmektedir" diye konuştu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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