Kırşehir'de terör gazileri 9 Türk Askerinin şehit olmasının ardından basın açıklaması düzenledi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğinde düzenlenen açıklamada gaziler; terör mensuplarının TBMM'den de çıkarılmasını istedi. Gaziler adına konuşan Dernek Başkanı Bahattin Kaya; "Şehit ailelerimiz, kahraman gazilerimiz. Hiçbir insani ve ahlaki değeri olmayan, 40 yıldır alçak ve kalleşçe saldırılarına devam eden PKK terör örgütü, cani yüzünü son olarak Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 22-23 Aralık günü 12 kahramanımızı şehit ederek göstermiştir. Bu menfur saldırıyı lanetliyoruz" dedi. "Bu toprakların her karışında şehit kanları vardır" diyen Kaya; "Her karış toprağı şehit kanıyla sulanan aziz vatanımızın başı sağ olsun. Bu topraklar ilelebet bize vatan olsun diye 21 vatan evladımız şehit oldu. 21 can, 21 evlat, 21 bir ocak, 21 yiğit. Bu büyük acıyla yandık, kavrulduk. Türkiye yüreğinde acıyı hissetti. Üzüntümüz kadar, öfkemiz de büyük. Bugün gün aymadı, güneş doğmadı cennet vatanımızın üzerine. Ateş düştüğü yeri, Türkiye'yi yaktı. Eğer şehitlerimize bir vefa borcunuzun olduğunu düşünüyorsanız, eğer bizlere karşı samimiyseniz önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içinde terör örgütünün kimlik yoksunlarını gazi meclisten çıkarın. Eğer bunları yapmazsanız baş tutanın başı çekilmedikçe bu terör bitmez. Eli kanlı bebek katili idam edilmedikçe, bu terör bitmez. Siyasi uzantıları mecliste bulunduğu sürece terör bitmez. Teröristlerin ve birinci derecede yakınlarının mal varlıklarına el konulmadıkça bu terör bitmez" diye konuştu. - KIRŞEHİR