Kırşehir yerel haberleri | Kırşehir Belediyesi, Ana İsale Hatlarında Tamamlanmamış Asbestli Boruları Değiştiriyor

Kırşehir Belediyesi ekipleri, kentte ana isale hatlarında tamamlanmamış asbestli boruları değiştiriyor.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Çukurçayır, Bahçelievler ve Kervansaray Mahallelerinde yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, şunları söyledi:

"Sevgili hemşehrilerimiz; su geleceğimizdir ve geleceğimizi sağlıklı bir şekilde yaşayabilmemiz için ise suyumuzu tasarruflu kullanmamız gerekir. Yaşanan mevsimsel değişiklikleri de göz önünde bulundurarak her zamankinden daha dikkatli ve duyarlı olmamız gerekiyor. Biz Kırşehir Belediyesi olarak siz değerli hemşehrilerimizin sağlığının her şeyden önce geldiğini düşünüyoruz. Ekiplerimiz ilimiz ana isale hattındaki tamamlanmamış olan astbestli boruların değişimini yapmaya devam ediyor.

Hatırlanacağı üzere nisan ayında da Yeni Kuyular İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı teknik heyeti tarafından yapılan incelemeler sonrasında geçici kabul yapılarak, DSİ 12. Bölge Müdürlüğü ve Kırşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol ile Belediyemize devri gerçekleştirilmişti. Yapılan işlem sonrasında yeraltı suyu kaynaklarından temin edilen suyun arıtılması amacıyla 250 l/s (21.600 m3/gün) kapasiteli membranlı paket tip arıtma tesisi yapımı tamamlanarak halkımızın kullanımına sunuldu.

Yaşanan iklim değişiklikleri ve su kullanımındaki tüketimindeki plansızlıkların meydana getirdiği olumsuzlukların giderilmesi için Kırşehir Belediyesi olarak çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Suyun kaynağından musluğa ulaşabilmesi ve Kırşehirli hemşehrilerimizin tüketimine sunulabilmesi için Su ve Kanalizasyon Müdürlüğümüz tarafından içme suyu kaynakları ve dağıtım sistemi içerisinde yenileştirme çalışmalarımız da aralıksız bir şekilde sürmektedir.

Yeni içme suyu hatlarının inşa edilmesi, hatlarda yer değişikliği yapılması ile yenileme ve bakım – onarım çalışmaları sebebiyle zaman zaman planlı kesintiler yapılsa da Kırşehirli hemşehrilerimizin mağdur olamamaları için çalışmaya devam ediyoruz. Su kullanımında hepimizin ileri derece hassasiyet göstermesi gerekiyor. Su hepimizin ortak değeridir ve bu değerimize sahip çıkalım."