Kırşehir'in en büyük mahallesinde kadın muhtarı istihdama yönelik çalışmalar yapacak

Kırşehir'in en büyük mahallesi Yenice'nin kadın muhtarı, mahallesinde kadınların çalışacağını ve istihdama yönelik çalışmalar yapılacağını söyledi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra Kırşehir'in 33 bin nüfuslu en büyük mahallesinin tek ve ilk kadın muhtarı olan Ülkü Gürlek Erbaş, istihdam çalışmaları ve kamu kurumları destekleriyle kadınların muhtaç olmadan çalışarak ev ekonomilerine katkı sunacağını belirtti. Erbaş, "Benim mahallemde herkes çalışacak. Gerek evde, gerek işveren yanında ama herkes çalışacak. Evde çalışmak isteyen ama çalışamayan kadınlarımız için projemiz var onu da hayata geçiriyoruz. İşçi ihtiyacı olanlara yönlendirme yaparken kurslara yönlendirme yapıyoruz. Kadınlarımızı işverenle buluşturup, ekonomilerine destek olmalarını sağlamaktayız" dedi.

Şehir olarak kadının muhtarlığını önemsediklerini aktaran Erbaş, "Muhtarlıklar bölgesinde kadın olarak deneyimli muhtarlarımızla çalışıyorum. Ben değil, kadınlar Yenice Mahallesi Muhtarlığına geldi. Onların bana desteği bilmediğim noktalarda oluyor. Ben de gerekli çabaları göstererek halkla ilişkiler noktasında çalışmalar yürütüyorum" diye konuştu. - KIRŞEHİR