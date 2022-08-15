Kırşehir haberi! Kırşehir Belediyesi, Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı'nı Yeni Bir Çehreye Kavuşturuyor

Kırşehir habere göre Kırşehir Belediyesi, kente genelinde üstyapı çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda gerçekleştirilen yol ve kaldırım çalışmaları ile Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı'nın modern bir çehreye kavuşturulması hedefleniyor.

Kırşehir Belediyesi, kente genelinde üstyapı çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda gerçekleştirilen yol ve kaldırım çalışmaları ile Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı'nın modern bir çehreye kavuşturulması hedefleniyor.

Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı'ndaki yol ve kaldırım çalışmalarının özenli bir şekilde yapıldığını belirten Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.

"Kırşehir Belediyesi saha ekipleri ilimizin farklı noktalarındaki çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Kaldırım ve sıcak asfalt serimi tamamlanan yollarımızın yol çizgileri de çizildikten sonra hemşehrilerimizin kullanımına açılıyor.

Biz, daha önce de söz verdiğimiz gibi, cadde ve sokaklarımızın eksik olan yol ve kaldırımlarını tamamlamak için yoğun bir mesai harcıyoruz. Bunu yaparken de öncelikli hedefimiz hızlı ve kaliteli bir iş yapmak. Halkımızın ihtiyacı olan, standartlara uygun yol ve kaldırımları yaparken birincil önceliğimiz ise yeşil bir Kırşehir'dir. O nedenle özellikle kaldırım çalışmalarımızda, güzergah üzerinde bulunan ağaçlarımızın bir dalına dahi zarar gelmeyecek bir şekilde çalışıyor ve ağaçların büyümesini-gelişimini de göze alarak uygun alanlar açıyoruz.

Saha çalışmaları sürecinde elbette, görünüm olarak belli olmasa da yapılan çalışmalar tamamlandığında Kırşehirli hemşehrilerimizin istedikleri ve modern, aynı zamanda doğayla barışık ve yeşili koruyan görünümüyle yepyeni bir Kırşehir karşımıza çıkacak.

Çalışmalarımız sırasında gösterdikleri sabır için şimdiden tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Her şey daha yaşanılır bir Kırşehir için!"