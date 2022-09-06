Kırşehir haberi! Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu'ndan Çalışmalara Yerinde İnceleme

Kırşehir yerel haberi | Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP İl Başkanı Baran Genç ve eski CHP il başkanlarından Gazi Özer ile birlikte kentin muhtelif yerlerindeki ve şantiyelerdeki çalışmaları yerinde inceledi, kent sakinleri ile görüş alışverişinde bulundu.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP İl Başkanı Baran Genç ve eski CHP il başkanlarından Gazi Özer ile birlikte kentin muhtelif yerlerindeki ve şantiyelerdeki çalışmaları yerinde inceledi, kent sakinleri ile görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Ekicioğlu, Kırşehir Belediyesi ekiplerinin sahadaki çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Biz Kırşehir halkından aldığımız destekle göreve geldiğimizde bir söz verdik. Amacımız daha çağdaş ve modern bir Kırşehir'i hep birlikte yaratmak ve bunun için de tüm ekiplerimizle birlikte var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

Biz Kırşehir'in sorunlarını masa başında da değil, sahada çözüleceğine inanan bir ekibiz. Bu nedenle de gerek ekiplerimizin saha çalışmalarını inceleyerek çalışanlarımızla ilgili istişarede bulunuyor, gerek se de halkımızla sürekli görüşmeler yaparak yaptığımız çalışmalarla ilgili değerlendirmelerini, görüş ve önerilerini almaya devam ediyoruz.

Kırşehir'in her geçen gün daha da güzelleştiğine hep birlikte şahit oluyoruz. Amacımız, şirin Kırşehir'imizin Anadolu'nun ortasında gelişip büyüyen bir şehir olması ve bunu da hemşehrilerimizle birlikte ortak akıl yürüterek hayata geçiriyoruz.

Türlü engellemeler, türlü manipülasyonlar ve dedikodulara kulak asmadan kamunun kaynaklarını ve mallarını yine kamu yararına kullanmak asli görevimizdir çünkü Kırşehir halkı her şeyin en güzelini hak ediyor."