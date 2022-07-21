Kırşehir haber: Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu'ndan Belediye Başkanlarına Ziyaret

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, dün Kartal ve Büyükçekmece Belediye başkanlarını ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

İlk olarak Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i makamında ziyaret eden Başkan Ekicioğlu, daha sonra Büyükçekmece Belediyesi'ne geçerek, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile görüştü.

Ekicioğlu, ziyaretlere ilişkin şunları söyledi:

"CHP'li Belediye Başkanları olarak bilgi alışverişi ve tecrübe paylaşımlarımızı aktarmak için zaman zaman bir araya geliyoruz. Biz, göreve geldiğimizden beri istişarelerin önemine inanıyor ve ülkemizin geleceği için neler yapacağımızı karşılıklı görüşüyoruz. Hem yerelde hem de genelde yaşanan ekonomik sıkıntılardan etkilenen vatandaşlarımızın istek ve beklentilerini yerinde dinleyerek çalışma programlarımızı belirliyoruz.

Yerelde güçlü olan bir ülkenin genelde de güçlü olacağının bilinciyle CHP'li Belediye Başkanları olarak kimi zaman çalıştaylarda bir araya geliyor kimi zaman da karşılıklı ziyaretlerde bulunarak bilgi ve tecrübe paylaşımları yapıyoruz.

Bu kapsamda 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü Kartal Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel ve Büyükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Hasan Akgün ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduk. Misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyorum."

ANKA / Yerel