Kırşehir'de Yol Çizgi Çalışması Tamamlandı

Kırşehir'de Ahi Evran Mahallesi Nursultan Nazarbayev Bulvarı'nda sıcak asfalt seriminin tamamlanmasının ardından yol çizgi çalışması da yapılarak trafik akışının sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi sağlandı.

Kırşehir Belediyesi, cadde, sokak ve bulvarlarda yaptığı çalışmalarla vatandaşların takdirini kazanıyor. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu; "Göreve geldiğimizde halkımıza verdiğimiz çoğu projeyi hayata geçirdik. Tüm mahallelerimizde, mahalle halkımızdan da aldığımız destekle ve ortak akılla yürüttüğümüz çalışmalar birer birer tamamlıyor ve hizmete sunuyoruz. Hemşehrilerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor ve biz de tüm Kırşehir Belediyesi ekibi olarak hem sahada hem de ilimizin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunmaya devam ediyoruz. Amacımız tüm Kırşehir halkının bu şehirde rahat bir şekilde yaşamasını sağlamaktır" dedi.