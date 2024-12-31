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Kırşehir'de Yeni Yıl Kutlaması Geleneklerle Birlikte Yapıldı

Kırşehir'de Yeni Yıl Kutlaması Geleneklerle Birlikte Yapıldı
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Kırşehir Kent Konseyi Kültür ve Sosyal İşler Grubu, yeni yıl kutlamalarını gelenek ve göreneklere uygun olarak gerçekleştirmek amacıyla etkinlik düzenledi. Etkinlikte Ahi Evran kostümü giydirilen Hasan Aykanat, kültürel değerlerin korunmasına vurgu yaparak halka şiir okudu.

Kırşehir Kent Konseyi Kültür ve Sosyal İşler Grubu, yeni yıl kutlamalarının gelenek ve göreneklere uygun bir şekilde de gerçekleştirilebileceğini vurgulamak amacıyla etkinlik düzenledi.

Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Ahi Evran kostümü giydirilen Hasan Aykanat, örf, ahlak ve değerlerin korunarak yeni yılın kutlanabileceği halka şiirle anlattı. Etkinlikte konuşan Kent Konseyi Kültür Sosyal İşler Sorumlusu Şenol Dönmez, modern kutlama anlayışlarının geleneksel değerlerden uzaklaşmak zorunda olmadığını belirtti. Dönmez, "2025 yılında insanımızın, değerlerinden kopmaması adına etkinlik düzenledik. Amacımız insanımızın kültürü ve değerlerinden kopmamasını sağlamak oldu. Yeni yıla girerken geçmişimizden ve kültürel mirasımızdan kopmadan da kutlama yapılabileceğini göstermek istedik" dedi

Vatandaşlar tarafından düzenlenen etkinlik anlamlı bulunurken, Hasan Aykanat'ın okuduğu şiir de ilgi gördü. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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