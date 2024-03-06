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Kırşehir'de yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

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Deprem Haftası nedeniyle Kırşehir'de AFAD birimleri tarafından yapılan deprem tatbikatında öğrencilerin doğru davranışları sergilemesi dikkat çekti.

Kırşehir'de yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Deprem Haftası nedeniyle AFAD birimleri; anaokulu, ortaokul ve liselerde afet farkındalık ve deprem anı uygulaması eğitimi veriyor. AFAD Müdürlüğü eğitimlerinde; çizgi film eşliğinde afet öncesi-sırası ve sonrasında yapılması gereken doğru davranışlar, afet ve acil durum çantasında bulunması gereken araç, gereç ve malzemeler, tahliye bilgisi, yaşam çevredeki riskler, tehlike avı, aile afet ve acil durum planı konuları anlatılıyor. OSB Teknik Anadolu Lisesinde afet tatbikatında öğrencilerin tepkileri ve doğru davranışı sergilemeleri eğitimlerin önemini bir kez daha gösterdi.

AFAD İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen tatbikata; AFAD ekipleri, MEB AKUB ekipleri, UMKE ekipleri, İtfaiye müdürlüğü ekipleri ve 112 ekipleri katılım sağladı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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