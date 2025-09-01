Kırşehir'de 'Terörsüz Türkiye Çalıştayı' gerçekleştirildi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, çeşitli illerden gelen Şehit Aileleri ve Gaziler Dernekleri Başkanlarının katılımıyla "Terörsüz Türkiye Çalıştayı" düzenlendi.

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Derneği ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştaya, 16 farklı ilden gelen dernek başkanları katıldı. Kırşehir'de termal bir otelde düzenlenen etkinlikte; terörle mücadele süreci, şehit yakınlarının karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu. Programda konuşan Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, yüreği yanan ve kendilerini vatan için feda eden insanların acılarını paylaşmak adına bir arada olunduğunu söyleyerek; "Terörsüz bir Türkiye idealini hep birlikte konuşmak ve ortak akılla yol alarak birlik ve beraberlik ruhunun yeşermesi için bir araya geldik" dedi.

Programa katılan ve şehit ailelerine bilgilendirme yapan Terörsüz Türkiye Komisyon Üyesi Mehmet Şahin ise sürecin başlangıcı ve gelinen nokta hakkında bilgilendirme yaparak, "Aynı zamanda bir şehit yakını olarak konuşuyorum. Bir şehit haberi duyduğumuzda hepimiz hemen kulak kesiliyor ve ateş nereye düştü diye düşünüyoruz. Bu acıyı tatmamış birisi olarak konuşmuyorum. Şehit yakını, komisyon üyesi ve bölgeyi çok iyi bilen birisiyim. Terörsüz Türkiye gündeme geldiği andan itibaren değişik yorumlar yapılarak değişik sözler söyleniyor. Hayırlı işlerin biraz dar tutulması gerekir. Terörsüz Türkiye terör örgütü PKK ve bileşenlerinin silah bırakmasıdır" diye konuştu.

Çalıştay sonunda, birlik ve beraberlik vurgusu yapılarak, terörle mücadelenin kararlılıkla süreceği mesajı verildi. - KIRŞEHİR