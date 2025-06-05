Kırşehir'de Kurban Bayramı Trafik Yoğunluğu ve Denetimler Artıyor

Kırşehir'de Kurban Bayramı Trafik Yoğunluğu ve Denetimler Artıyor
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Kurban Bayramı tatili nedeniyle yola çıkan tatilcilerin Kırşehir güzergahında oluşturduğu yoğunluk nedeniyle emniyet ve jandarma ekipleri denetimlerini artırdı. İçişleri Bakanlığı'nın kampanyası çerçevesinde trafik kontrolleri bayram boyunca devam edecek.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle yola çıkan vatandaşlar, 26 ilin geçiş güzergahı üzerinde yer alan Kırşehir'de yoğunluk oluşturdu. Emniyet ve jandarma ekipleri denetimlerini artırdı.

Türkiye genelinde Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte yola çıkan tatilciler, Kırşehir güzergahında trafik yoğunluğuna neden oldu. Özellikle Ankara-Kırşehir ve Kayseri-Kırşehir karayollarında zaman zaman trafik akışı yavaşladı. Emniyet ve jandarma ekipleri, kazaların önüne geçmek amacıyla kontrollerini sıklaştırdı.

Denetimlerin bayram boyunca aralıksız sürecek, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen 'Yolun Sonu Bayram Olsun' kampanyası kapsamında güven ve huzur için ekipler sahada olacak. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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