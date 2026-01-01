Kar yağışı başladı tedbirler arttırıldı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de kar yağışı etkili olurken kapalı yolun bulunmadığı bildirildi.

Şehirde karın gece saatlerinde buzlanmaya dönüşmesi nedeniyle ekipler, ağırlıklı olarak tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtilirken, 6 bölgede toplam 36 araç ve 47 personelin görev yapıldığı öğrenildi. Yetkililer; vatandaşların acil durumlarda İl Özel İdaresi ekipleriyle koordineli hareket etmeleri konusunda uyarıda bulundu. Öte yandan Kırşehir genelinde bulunan 252 köy yolunun tamamının ulaşıma açık olduğu bildirildi. - KIRŞEHİR