Kırşehir'de özel bireylerden kadınlara gül ve karanfil

Türkiye Beyazay Derneği Kırşehir Şubesi, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte trafikteki kadın sürücülere çiçekler dağıttı. Özel bireyler ve dernek üyeleri, sevgi ve hoşgörü mesajı verdi.

KIRŞEHİR (İHA) – Türkiye Beyazay Derneği Kırşehir Şubesi; Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kent merkezinde etkinlik düzenledi. Şube yönetimi ve özel bireyler, Cacabey Meydanı'nda trafikte durdurdukları kadınlara gül ve karanfil vererek Kadınlar Günü'nü kutladı.

Etkinlik kapsamında meydanda bir araya gelen dernek üyeleri ve özel bireyler, trafikte seyir halinde bulunan kadın sürücülere çiçek takdim ederek günün anlam ve önemine dikkat çekti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı. Beyazay Kırşehir Şube Başkanı Adnan Göçmen yaptığı açıklamada özel bireylerin toplumsal farkındalık oluşturan davranışlarının önemine dikkat çekerek; "Özel bireylerimizin bu tür etkinliklerde yer alması toplumda sevgi ve farkındalığın artmasına katkı sağlıyor. Tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Biz diyoruz ki kadınlar her zaman haklıdır" dedi. Etkinliğe katılan özel bireyler ise dağıttıkları karanfil ve güllerle toplumda kavga ve tartışmaların değil sevgi ve hoşgörünün hakim olmasını temenni ettiklerini ifade etti.

Trafikte bulunan bazı sürücüler de özel bireylerin gerçekleştirdiği etkinliğe araç kornalarıyla destek vererek kutlamaya eşlik etti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
