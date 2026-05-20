Kalehöyük'ün ünlü arkeoloğu Dr. Sachihiro Omura için anma töreni düzenlendi

Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Kalehöyük'te yaklaşık 40 yıl arkeolojik kazılar yürüten ve kentte "Ömer ağabey" olarak tanınan Japon bilim insanı Dr. Sachihiro Omura, ölüm yıldönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Törene Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Türk Japon Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nejat Bora Sayan, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gönültaş, JICA Türkiye Ofisi Başkanı Watanabe Daisuke, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami katıldı. Saygı duruşunda bulunularak, İstiklal ve Japon milli marşlarının okunmasının ardından Dr. Sachihiro Omura'nın hayatı ve çalışmalarını anlatan video gösterimi sunuldu. Ardından araştırma merkezi girişine yerleştirilmek üzere hediye edilen Omura'nın büstünün açılışı gerçekleştirildi.

Programda konuşan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Omura'nın Kırşehir için akademik çalışmaların çok ötesinde bir isim olduğunu belirterek, "Bu şehrin insanını ve kültürünü benimseyen bir sima olarak hepimizin hafızasında yer etti. Kişiliği, çalışkanlığı ve insan ilişkilerindeki samimiyetiyle güzel hatıralar bırakarak aramızdan ayrıldı" dedi.

Japonya Büyükelçisi Tamura Masami ise, "Hayatını Anadolu arkeolojisi çalışmalarına adamış Dr. Omura anısına aranızda bulunmaktan onur duydum. Omura'nın başarılarının merkezinde Kaman Kalehöyük'teki başarılı çalışmaları yer almaktadır. Kültürel kronoloji oluşturma noktasındaki çabaları sayısız keşfe yol açmıştır" ifadelerini kullandı.

Programda konuşan Dr. Omura'nın eşi Masako Omura ise anma töreninde yalnız kalmadığını belirterek, törene katılanlara teşekkür etti.

Kalehöyük arkeoloji kazılarının öncüsü ve Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nün kurucusu olan Japon bilim insanı Dr. Sachihiro Omura, 1972 yılında geldiği Türkiye'de yaklaşık 40 yıl Kalehöyük'te arkeolojik kazılar yürütmüştü. Omura, Kırşehir'de 20 May 2025 tarihinde 76 yaşında hayatını kaybetmişti. - KIRŞEHİR

