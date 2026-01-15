Haberler

Vali yardımcısı gözleri bağlı araç kullandı

Kırşehir'de düzenlenen etkinlikte, Vali Yardımcısı Alper Balcı ve gençler gözleri bağlı şekilde araç kullandı. Beyazay Derneği'nin organize ettiği etkinlikte, engelli bireylerin karşılaştığı zorluklara dikkat çekilirken, katılımcılar deneyimlerini paylaştı.

Beyazay Derneği'nce farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlikte bürokratlar ve gönüllü gençler, gözleri bağlanarak kontrollü bir alanda araç kullandı. Etkinlikte engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı güçlükler uygulamalı olarak anlatıldı. Programda konuşan Beyazay Derneği Başkanı Adnan Göçmen, beyaz bastonun özgürlük ve eşit hakların simgesi olduğunu belirterek, "Amacımız engelsiz bir Kırşehir oluşturarak, engelli bireylerin güçlü olmasını sağlamak. Bürokrasimizin de bu etkinlik sayesinde empati yapma imkanı bulduğunu düşünüyoruz" dedi.

Gözleri bağlı şekilde araç kullanan Kırşehir Vali Yardımcısı Alper Balcı ise, il bürokrasinin bu konuda üzerine düşen sorumluluğun farkında olduğunu ve dersine çalıştığını ifade etti.

Etkinliğe katılan Bahattin Öztürk, aracı kullanmakta zorlandığını belirterek, engelli bireylere daha fazla destek olunması gerektiğini vurguladı. Mehmet Tura Tosun ise etkinlik sırasında farklı duygular yaşadığını dile getirdi. Organizasyona ev sahipliği yapan işletme sahibi İlker Erdal da, sivil toplum kuruluşlarının gerçekleştirdiği bu tür farkındalık çalışmalarını desteklediklerini belirterek, "Bu durumu bir sosyal sorumluluk ve prensip olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, katılımcıların deneyimlerini paylaşmasının ardından sona erdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
