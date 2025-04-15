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Kırşehir'de Emniyet Kültür ve Sanat Günleri Düzenlendi

Kırşehir'de Emniyet Kültür ve Sanat Günleri Düzenlendi
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Kırşehir'de Polis Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Emniyet Kültür ve Sanat Günleri Projesi, 750 öğrenciye emniyet birimlerini tanıttı ve sinema etkinlikleri ile tarihi bilgilendirmeler yaptı.

Kırşehir'de Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde Emniyet Kültür ve Sanat Günleri Projesi hayat buldu.

Kent merkezi ve ilçelerde öğrenim gören 750 öğrenci emniyet birimlerinde polislerle bir araya geldi. Öğrencilere yönelik gerçekleştirilen projede; sinema etkinliği öncesinde emniyet birimleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Etkinliklerde öğrencilerin birlik ve beraberliğini pekiştirmek, sınav stresini azaltmak şehrin tarihi hakkında bilgi vermek ve gençleri zararlı alışkanlıklardan korumak adına sunum gerçekleştirildi.

Etkinliklerde öğrenciler 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filmini izleme fırsatı buldu. Kırşehir Müzesini de gezen öğrencilerle tarihi değerler hakkında bilgi verildi. Projede; gençlerin bilinçlenmesi, şiddet ve kötü alışkanlıkların önüne geçilmesi için çalışmalar yürütüldü. - KIRŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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