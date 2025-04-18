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Kırşehir'de Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Kırşehir'de Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) tarafından Kırşehir'de deprem sonrası enkaz arama kurtarma tatbikatı yapıldı. 90 kişilik ekip, AFAD eğitim sahasında gerçeğini aratmayan senaryolarla tatbikata katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) Kırşehir ekibi tarafından deprem sonrası enkaz arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Güldiken Mahallesi'nde yer alan AFAD eğitim sahasında yapılan tatbikat gerçeğini aratmadı. Öğretmenlerden oluşan 90 kişilik MEB AKUB ile AFAD personeli tatbikata katıldı. Tatbikatta senaryo gereği meydana gelen deprem sonrasında enkaz altında kalan yaralılar kurtarıldı. Depremin ilk dakikalarından itibaren bölgeye ekipler sevk edildi. Hasar gören binadaki beton bloklar ekipmanlarla kırılarak, enkaz altındaki yaralıların tahliyeleri yapıldı. Tatbikatta yaralıları canlandıran personelin kostüm, makyaj ve oyunculukları gerçeği aratmadı.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, tatbikatın ardından yaptığı konuşmada hem Kırşehir'de hem de farklı illerde oluşabilecek afetlere karşı hazırlıklı olup, vatandaşın hizmetine en iyi şekilde yansımasını amaçladıklarını söyledi.

MEB AKUB Kırşehir ekibinin yaptığı başarılı tatbikata MEB AKUB bünyesinde 90 MEB personeli katıldı. Bunlardan 31'i hafif kentsel arama kurtarma ekibi, 25'i barınma ve 34 personel ise psikososyal destek konusunda eğitim alıyor - KIRŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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