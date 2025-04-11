Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri'den skandal meydan okuma

Türkiye'yi ayağa kaldıracak kare! Açık açık meydan okudu
İstanbul'da lodos kaosu

İstanbul'da gece yarısı büyük kaos
Trafik kanunu değişiyor! O ehliyetler iptal edilecek

Trafik kanunu değişiyor! O ehliyetler iptal edilecek
Başkent karlar altında

Okullar tatil edildi, yağış şiddetini her geçen dakika artırıyor

Kırşehir Cumhuriyet İlkokulu'ndan Filistinli Çocuklara Yardım Kampanyası

Kırşehir Cumhuriyet İlkokulu'ndan Filistinli Çocuklara Yardım Kampanyası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle Filistin'deki çocuklar için yardım kampanyası başlatarak harçlıklarından topladıkları paraları Türk Kızılay'ı Kırşehir Şubesi'ne teslim etti.

Kırşehir Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, öğretmenlerinin de destekleriyle Filistin'deki çocuklar için yardım kampanyası başlattı.

Okul harçlıklarından yardım toplayan öğrenciler, topladıkları paraları Türk Kızılay'ı Kırşehir Şubesi'ne teslim etti. Kızılay yetkilileri ise öğrencilerin bağışlarına anında cevap vererek okullarında ziyaret ettiği çocuklara teşekkür belgesi ve Halil-İ Ahmer çiçeği verdi.

Öğrencilerle birlikte kampanyayı yürüten öğretmenler, öğrencilerin kendilerinin örgütlenerek kampanya yaptığını ve örnek davranışlarının okul genelinde takdir gördüğünü söyledi. Kızılay şubesine yapılan bağışlar ise Filistin'e destek amaçlı gönderilecek. - KIRŞEHİR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.