Kırşehir Belediyesi'nden Çevre Haftası Kapsamında Farkındalık Çalışması - Haberler

Kırşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gönüllülerin de desteği ile Çevre Haftası kapsamında farkındalık yaratmak amacıyla çöp toplama çalışması yaptı.

Kırşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli tarafından gönüllülere ve personele eldiven ve çöp poşeti dağıtımı yapıldı ve Huzur Evi önünden Destek Hizmetleri Müdürlüğü önüne kadar farkındalık yaratmak amacıyla çöp toplama çalışması gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, farkındalık programına CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan, CHP İl Başkanı Baran Genç, Belediye Başkan Yardımcıları Tuncay Polat ve Nuri Araz'la birlikte katıldı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası nedeniyle Kırşehir Belediyesi olarak farkındalık yaratmak amacıyla Kırşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından bir etkinlik gerçekleştirildiğini belirten Başkanımız Ekicioğlu, şunları söyledi:

"Çevremizi temiz tutmak ve korumak hepimizin vatandaşlık görevidir. Çevreyi korumak adına poşeti paralı yapıp, dünyanın bütün plastik atıklarını ithal eden; ağacı, denizi; doğayı hiçe sayan bir anlayışa karşı biz de Kırşehir Belediyesi olarak doğayla barışık temiz çevreyi savunuyor ve koruyoruz.

Rüzgarın ve güneşin doğaya ve insana sunduğu olanakların bilinciyle doğayı tahrip etmeden, yeni enerji kaynakları oluşturmanın da uzun vadede doğaya ve çevreye büyük katkısı olduğunu düşünüyoruz.

Kırşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı tüm Temizlik araçlarımıza da farkındalık oluşturulması amacıyla çevre ve temizlik konulu sloganlar içeren görsel giydirmeleri yaptık. Amacımız, mahallelerimizde hizmet veren araçlarımızdaki görsellerle de farkındalık oluşturmak. Kırşehir Belediyesi olarak çevreye duyarlı tüm yeşil enerji teknolojilerinin ve çevreye duyarlı çalışma ve faaliyetlerin yanında olmaya devam edeceğiz."

ANKA / Yerel