Kırşehir Belediyesi Başkanı Ekicioğlu'ndan Bayram Ziyaretleri

Kırşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla bayram ziyaretlerinde bulundu.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kurban Bayramı nedeniyle bayram ziyaretleri yaptı. Ekicioğlu, arife günü Vali H. Mete Buhara ve CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'la birlikte Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'ni ziyaret ederek şehitler için dua etti. Ekicioğlu, şehit ailelerinin de bayramlarını kutladı.

Ekicioğlu, Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'ni ziyaretinin ardından Sevgi Evleri ve Huzurevi'ni de ziyaret ederek çocuklar ve büyüklerle bayramlaştı. Ekicioğlu, Metin İlhan'la birlikte daha sonra Kurban Pazarı'nı da ziyaret ederek pazar esnafı ve Kırşehirli hemşehrileriyle bir araya geldi.

Kurban Bayramı'nın ikinci günü Metin İlhan ve CHP İl Başkanı Baran Genç'le birlikte CHP İl Başkanlığı'ndaki bayramlaşma programına katılan Ekicioğlu, "Gücümüz birlikteliğimizden geliyor" diyerek tüm partililerin bayramlarını kutladı. Öğleden sonra İlhan ve CHP İl Başkanı Baran Genç ile Kurancılı beldesine geçen Ekicioğlu, CHP Kurancılı ilçe yönetimine hayırlı olsun dileklerinde bulunarak belde sakinleriyle bayramlaştı. Ekicioğlu, "Bereketin, birlikte olmanın, paylaşmanın ve dayanışmanın işareti olan bir Kurban Bayramı'nı daha hep birlikte kutlamanın sevincini yaşıyoruz. Bayramlar birlikteliğe, paylaşmaya ve yardımlaşmaya kapı aralanan günlerdir. Hiçbir çocuğumuzun yatağına aç girmediği barış, kardeşlik ve dayanışma ruhunun hüküm süreceği nice bayramlar umuduyla tüm hemşerilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

ANKA / Yerel