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Kırşehir Belediye Başkanı Personelle Dayanışma Yemeğinde Buluştu

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Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, belediye birimlerinde çalışan personelle bir araya gelmeye devam ediyor. En son Ağalar Konağı'nda güvenlik personeli ile düzenlenen dayanışma yemeğinde bir araya gelen Başkan Ekicioğlu, 'Tüm ekimizle birlikte, yaptığımız çalışmalarımızla farklı bir kamu kurumu olduğumuzu gösteriyoruz' dedi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, belediye birimlerinde çalışan personelle bir araya gelmeye devam ediyor.

En son Ağalar Konağı'nda güvenlik personeli ile düzenlenen dayanışma yemeğinde bir araya gelen Başkan Ekicioğlu, "Tüm ekimizle birlikte, yaptığımız çalışmalarımızla farklı bir kamu kurumu olduğumuzu gösteriyoruz" dedi.

Başkan Ekicioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güvenlik görevlisi arkadaşlarımız rol model olmaya devam ediyorlar. Yaşanan olumsuzlukların bertaraf edilmesi noktasında hep birlikte çalışmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Kurumsal altyapıyı oluşturduk ve bu noktada tüm ülkeye de örnek teşkil ediyoruz. Bu noktada hepimize büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Bizi ilgilendiren insanların işlerini doğru yapmalarıdır. Ülkede azalan güven ortamını oluşturmak hepimizin görevi. Farklı bir kamu kurumu olduğumuzu hepimiz göstereceğiz."

Kaynak: ANKA / Yerel

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