Kırsaldaki kadınlar meme kanseri taramasından geçirildi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, meme kanserine dikkat çekmek amacıyla hastaneye gidemeyen ve kırsalda yaşayan kadınlara ulaşarak Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay tarafından hem bilgilendirme hem de muayene yaptırıldı.

Daha öncede birçok köye giderek kadınları meme kanseri konusunda bilinçlendiren Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, bu kez de Tortum'un Pehlivanlı Mahallesi'nde kadınlara meme kanseri taraması yaptırdı. Programın gün ve saatinin daha önceden belirlenmesine rağmen Köy Muhtarı Mustafa Büyüközmen'in köy kadınlarını haberdar etmemesi ve program saatinde Tortum'da düzenlenen güreşleri izleyeme gitmesi ise tepkiyle karşılandı.

Muhtar Büyüközmen, "İnsanların sağılı ile ilgilenmek yerine güreş izlemeye gitmiş"

Köye programın yapılacağı alana vardıklarında başta köy muhtarı Mustafa Büyüközmen olmak üzere, hiçbir kadının olmadığını gören Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Köydeki programdan kimsenin haberdar edilmemesi nedeniyle bir süre bekleyen kent konseyi meclis üyeleri, mahalledeki merkez camii hoparlöründen kendileri anons yaparak mahalle kadınlarını sağlık taramasına davet ettiler. Anonsu duyan kadınlar, camii yanındaki mahalle odasında toplanmaya başladı. Gelen kadınlar kendilerine konuyla ilgili daha önce hiçbir bilgilendirme yapılmadığını konuyu bilmediklerini ancak camii hoparlöründen yapılan anonsu duyarak geldiklerini söylediler.

Muhtarın Tortum'daki güreşleri izleyeme gittiğini öğrenen Kadın Meclisi Üyelerinden bazıları, "Burada ki insanların sağlığı mı önemli, yoksa muhtarın güreşleri izlemesi mi? Bu nasıl oluyor daha önce kendisi ile konuşulmasına rağmen belediye başkanının da haberinin olmasına rağmen muhtar kimseye haber vermemiş ve burada insanların sağlığıyla ilgileneceğine kalkmış güreş izlemeye gitmiş" diyerek tepki gösterdiler.

Anons üzerine program yerine gelen mahalle kadınlarına, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay önce bilgilendirme ardından ise sağlık taraması yaptı. Merkeze yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Pehlivanlı Mahallesi'nde genç yaşlı her kesimden kadına meme kanseri ve çeşitli hastalıklarda erken tanının önemi anlatıldı. Köy odasında düzenlenen programda kadınlar eğitim alırken çocuklar da dışarıda palyaço eşliğinde eğlenceli anlar geçirdi.

Eğitimin ardından kadınlar, köyde konuşlandırılan mobil sağlık aracında muayene edildi ve meme kanseri taramaları yapıldı.

"Her 8 kadından birinde meme kanseri var"

Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay, yaptığı açıklamada, kadınlarda görülen kanserlerin üçte birini meme kanserinin oluşturduğunu belirterek, "Her 8 kadından birinde bu kanser var. Kadınlarımıza erken teşhisin önemini anlatıp mutlaka mamografi takiplerini yaptırmalarını ve muayeneye gitmelerini söyledik. 20-40 yaş arası kadınların 3 yılda bir, 40 yaşından sonra ise yılda bir genel cerrahi ya da aile hekimine gidip memelerini muayene ettirmeleri gerekiyor. 40 yaşından sonra da mamografiyi yılda bir yaptırmalarını söylüyoruz. Toplumda meme başında kanlı akıntı ve memede kitle olmasına ilişkin, 'doğum yapmakla ya da emzirmekle geçer' diye yanlış bilgi var, bu doğru değil. Emzirmeyi öneriyoruz, kadının en az 2 yıl çocuğu emzirmesi meme kanserine karşı koruyuculuk yapıyor ama memedeki şüpheli bir kitlenin emzirmeyle kaybolması mümkün değil. Kadınlarımız mutlaka günlük spor ve yürüyüş yapmalı. Şişmanlıktan kaçınılmalı, fazla kilolar verilmeli ve hamur işi yemeyip sebze meyve ağırlıklı beslenmeli. Doğum kontrol haplarını da çok önermiyoruz, bunlar da hormon ilacıdır ve meme kanserine yol açabilir, başka korunma yöntemleri uygulanabilir." diye konuştu.

Dünyada her yıl 1 milyon kadına meme kanseri tanısı konulduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Akçay, Hastanede polikliniğe gelen hastaların muayene ve tetkiklerinde hemen hemen her gün en az bir meme kanseri hastasına rastladıklarını da belirterek, meme kanserinin her organa yayılabildiğini, bu nedenle de bu yüzden erken tanının çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

"Sağlık hizmetini kadınlarımızın ayağına kadar götürüyoruz"

Diğer yandan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Yadigar Nesrin Şerbetçioğlu ise kadınlara destek amacıyla böyle bir etkinlik yaptıklarını belirterek, her şarta, her koşula rağmen kadınların ayağına kadar hizmet götürdüklerini söyledi.

Şerbetçioğlu, kadınlarda sık sık görülen meme kanserinin önemli hastalık olduğuna dikkat çekerek, "Bu hastalığın erken tanı ve tedavi ile önlenebileceğini bildiğimiz için bizde kırsalda yaşayan hastaneye her an gidemeyen kadınlarımıza böyle bir hizmet yaptık inşallah faydamız olmuştur." İfadelerini kullandı.

Köy odasında önce kadınları bilinçlendiren Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay, daha sonra ise Büyükşehir Belediyesine ait mobil sağlık aracında kadınları muayene yaptı. - ERZURUM