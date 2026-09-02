Tunceli'de kırsal konutların yüzde 75'i yıl sonuna kadar teslim edilecek

Tunceli kent merkezi ve 7 ilçede yapımı sürdürülen toplam 815 kırsal köy konutunda çalışmalar devam ederken, konutların yüzde 75'inin yıl sonuna kadar tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl başkanlığında, kent merkezi ve 7 ilçede yapımı devam eden toplam 815 kırsal köy konutuna ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, kırsal konut projelerinde gelinen son durum ele alınırken devam eden çalışmalar, ihtiyaçlar ve önümüzdeki süreçte atılacak adımlar değerlendirildi. Yetkililerden çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi alan Vali Aygöl, projelerin planlanan takvim doğrultusunda ilerletilmesi ve çalışmaların hızlandırılması konusunda değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda, yıl sonuna kadar kırsal konutların yüzde 75'inin tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı