Haberler

Kırmızı-mor meyvelerden fonksiyonel gıda ürünü

Kırmızı-mor meyvelerden fonksiyonel gıda ürünü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yaşar Üniversitesi'nde yürütülen bir proje ile antioksidan zengini kırmızı-mor meyveler, çevre dostu yöntemlerle bağışıklığı destekleyen bir gıda takviyesine dönüştürüldü. Dr. Öğretim Üyesi Ece Yıldız Öztürk, geliştirilen çiğnenebilir jel formundaki ürünün ticarileşme potansiyeli olduğunu belirtti.

Antioksidan zengini kırmızı-mor meyveler, Yaşar Üniversitesinde yürütülen bilimsel çalışma ile çevre dostu teknolojiler kullanılarak bağışıklığı destekleyen fonksiyonel bir gıda takviyesine dönüştürüldü.

Yaşar Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Ece Yıldız Öztürk, kırmızı-mor meyvelerden antioksidan kapasitesi yüksek, bağışıklığı destekleyici, çiğnenebilir jel formunda bir fonksiyonel gıda takviyesi elde etti.

Halk arasında "süper gıdalar" olarak bilinen ve yüksek antioksidan kapasitesiyle öne çıkan kırmızı-mor meyvelerden, çevre dostu yöntemlerle elde edilen özütler, bağışıklığı destekleyici gıda ürününe dönüştü.

Doğa ve bilimin buluşması

Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Programı Gıda İşleme Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ece Yıldız Öztürk, tarafından yürütülen bilimsel araştırma projesi kapsamında, sürdürülebilir yeşil ekstraksiyon teknolojileri ile elde edilen ürün, geliştirilebilir olması ve ticarileşme potansiyeliyle dikkat çekiyor.

"Doğanın sunduğu biyoaktif zenginliği, modern bilimin olanaklarıyla nasıl elde edebiliriz?" sorusu ile yola çıktıklarını belirten Öztürk, şunları söyledi: "Kırmızı-mor meyveler özellikle aronya, açai, gojiberry, yaban mersini gibi fenolik bileşikler, antosiyaninler ve güçlü antioksidanlar açısından son derece zengin. Literatürde bu meyvelerin sağlık üzerindeki olumlu etkilerine dair çok sayıda çalışma mevcut, ancak bu biyoaktif bileşenlerin insan sağlığına uygun, çevre dostu, sürdürülebilir ve endüstriyel olarak uygulanabilir yüksek verimli yöntemlerle elde edilmesi üzerine yapılan çalışmalar oldukça sınırlıydı. Kırmızı-mor meyvelerin ekstrelerini; C vitamini, çinko, probiyotik karışımı ve doğal tatlandırıcı stevia ile zenginleştirerek geliştirdiğimiz formül sayesinde, antioksidan kapasitesi yüksek, bağışıklığı destekleyici, gıda takviyesi elde ettik. Proje kapsamında geliştirdiğimiz çiğnenebilir jel formunda fonksiyonel gıda takviyesi, faydalı model başvurusuna uygun şekilde tasarlanarak ticarileşebilir bir ürün prototipi haline geldi. Araştırma ekibi, ürün için faydalı model başvurusu yaparak çalışmayı inovatif ürün geliştirme sürecine taşıdı."

Yeni araştırmalar yolda

Elde ettikleri ürünü geliştirmeyi sürdüreceklerini belirten Öztürk, "Araştırmanın devamında, elde edilen özütlerin farklı kanser hücrelerini yok eden etkileri ve antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesine yönelik yeni bir proje hazırlığı sürdürülüyor. Çalışmayı, gıda teknolojisi ile biyomedikal alanları buluşturan çok disiplinli bir perspektifle ilerletmeyi hedefliyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haklarında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı'ndan kandil mesajı

Teslim olmadan önce ikisinden de benzer paylaşımlar
Ünlü futbolcunun Noel paylaşımı takipçilerini kızdırdı

Ünlü futbolcunun paylaştığı bu fotoğraf takipçilerini kızdırdı
Bahis soruşturmasında şok detay! Kendi maçına 'rakip kazanır' bahsi oynayan futbolcu kim?

Kendi maçına "rakip kazanır" bahsi oynayan futbolcu kim?
Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi

Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi
Haklarında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı'ndan kandil mesajı

Teslim olmadan önce ikisinden de benzer paylaşımlar
AFAD, 473 sözleşmeli personel alımı yapacak

Avukat, mühendis! Türkiye'nin önemli kurumu yüzlerce personel alacak
Doğurduğu bebeğini canice kesip yakan vicdansız anne mahkemede kendini böyle savundu

Bebeğini canice kesip yakan vicdansız anne kendini böyle savundu