Kırmızı-mor meyvelerden fonksiyonel gıda ürünü

Antioksidan zengini kırmızı-mor meyveler, Yaşar Üniversitesinde yürütülen bilimsel çalışma ile çevre dostu teknolojiler kullanılarak bağışıklığı destekleyen fonksiyonel bir gıda takviyesine dönüştürüldü.

Yaşar Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Ece Yıldız Öztürk, kırmızı-mor meyvelerden antioksidan kapasitesi yüksek, bağışıklığı destekleyici, çiğnenebilir jel formunda bir fonksiyonel gıda takviyesi elde etti.

Halk arasında "süper gıdalar" olarak bilinen ve yüksek antioksidan kapasitesiyle öne çıkan kırmızı-mor meyvelerden, çevre dostu yöntemlerle elde edilen özütler, bağışıklığı destekleyici gıda ürününe dönüştü.

Doğa ve bilimin buluşması

Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Programı Gıda İşleme Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ece Yıldız Öztürk, tarafından yürütülen bilimsel araştırma projesi kapsamında, sürdürülebilir yeşil ekstraksiyon teknolojileri ile elde edilen ürün, geliştirilebilir olması ve ticarileşme potansiyeliyle dikkat çekiyor.

"Doğanın sunduğu biyoaktif zenginliği, modern bilimin olanaklarıyla nasıl elde edebiliriz?" sorusu ile yola çıktıklarını belirten Öztürk, şunları söyledi: "Kırmızı-mor meyveler özellikle aronya, açai, gojiberry, yaban mersini gibi fenolik bileşikler, antosiyaninler ve güçlü antioksidanlar açısından son derece zengin. Literatürde bu meyvelerin sağlık üzerindeki olumlu etkilerine dair çok sayıda çalışma mevcut, ancak bu biyoaktif bileşenlerin insan sağlığına uygun, çevre dostu, sürdürülebilir ve endüstriyel olarak uygulanabilir yüksek verimli yöntemlerle elde edilmesi üzerine yapılan çalışmalar oldukça sınırlıydı. Kırmızı-mor meyvelerin ekstrelerini; C vitamini, çinko, probiyotik karışımı ve doğal tatlandırıcı stevia ile zenginleştirerek geliştirdiğimiz formül sayesinde, antioksidan kapasitesi yüksek, bağışıklığı destekleyici, gıda takviyesi elde ettik. Proje kapsamında geliştirdiğimiz çiğnenebilir jel formunda fonksiyonel gıda takviyesi, faydalı model başvurusuna uygun şekilde tasarlanarak ticarileşebilir bir ürün prototipi haline geldi. Araştırma ekibi, ürün için faydalı model başvurusu yaparak çalışmayı inovatif ürün geliştirme sürecine taşıdı."

Yeni araştırmalar yolda

Elde ettikleri ürünü geliştirmeyi sürdüreceklerini belirten Öztürk, "Araştırmanın devamında, elde edilen özütlerin farklı kanser hücrelerini yok eden etkileri ve antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesine yönelik yeni bir proje hazırlığı sürdürülüyor. Çalışmayı, gıda teknolojisi ile biyomedikal alanları buluşturan çok disiplinli bir perspektifle ilerletmeyi hedefliyoruz" dedi. - İZMİR